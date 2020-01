Heetgebakerd Vlissingen hard onderuit tegen FC Boshuizen

Spelbeeld

Vlissingen begon moeizaam aan de wedstrijd en zag na iets langer dan tien minuten spelen de bezoekers op voorsprong komen. Tommy Sinteur kopte een voorzet over doelman Matthew Lentink heen; 0-1. De gasten bleven de betere partij en Vlissingen moest kort voor rust noodgedwongen wisselen na een blessure van Thomas de Rijke. Ook in het tweede bedrijf bleef FC Boshuizen de betere ploeg, maar kwam de Walcherse formatie via een treffer van Nicky van Merriënboer langszij: 1-1. Invaller Collin van den Berg bediende Van Merriënboer op maat en laatstgenoemde rondde bekwaam af.

Vlam in de pan

Na de gelijkmaker gingen beide ploegen op jacht naar de overwinning. Met nog een kwartier te spelen sloeg de vlam in de pan. Mourad Azzanagui werd neergehaald en Renzo Roemeratoe haalde verhaal. Na wat duw- en trekwerk nam Milton Roemeratoe het op voor zijn broer en beukte een speler van FC Boshuizen tegen de grond. Ook reservedoelman Karim Ben Sellam moest het veld verlaten. Ook Ben Sellam was bij het opstootje betrokken. In de slotfase sloegen de bezoekers uit Leiden genadeloos toe. Via een treffer van Gerson Pisas werd het 1-2 en in de absolute slotfase liepen de gasten verder uit naar 1-4 door treffers van Cristian Cabrera Ortega en een rake strafschop van Sohrab Safi.

Ranglijst

Door deze nederlaag zakt Vlissingen naar de vijfde plaats op de ranglijst. De ploeg heeft nu zeven punten achterstand op koploper TOGB.

Scoreverloop

0-1 Tommy Sinteur (12)

1-1 Nicky van Merriënboer (68)

1-2 Gerson Pisas (80)

1-3 Cristian Cabrera Ortega (87)

1-4 Sohrab Safi (90/strafschop)

Bijzonderheden

Rode kaarten Milton Roemeratoe en reservedoelman Karim Ben Sellam na een opstootje (73)

Opstelling VC Vlissingen

Matthew Lentink, Jiri van den Hemel, Shannon Braafhart, Josimar Pattinama, Milton Roemeratoe, Vjeko Krezo, Menancio Weeda (Can Kiran/75), Nicky van Merriënboer, Renzo Roemeratoe, Mourad Azzanagui, Thomas de Rijke (Collin van den Berg/39)