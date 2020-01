Zeeland wordt wakker: D-day voor Marinierskazerne en de resultaten van de nationale vogeltelling

Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie (VVD) bij aankomst op het Binnenhof voor de wekelijkse ministerraad vandaag. (foto: ANP)

De druk op Visser is afgelopen weekend nog verder opgevoerd. Coalitiepartij ChristenUnie liet via Tweede Kamerlid Joël Voordewind weten van mening te zijn dat de verhuizing van de marinierskazerne naar Zeeland door moet gaan, want afspraak is afspraak.

Beeldend kunstenaar Zeus Hoenderop deed ook zijn duit in het zakje door op het beoogde kazerneterrein in Vlissingen demonstratief zijn tentje op te zetten. Hij riep mariniers op om ook te komen. "Om zelf te ervaren hoe deze plek in Vlissingen is en met mannen onder elkaar het gesprek aan te gaan."

Zeus Hoenderop voor zijn tentje waar de kazerne moet komen (foto: Omroep Zeeland)

Vogelbescherming Nederland maakt vandaag de resultaten bekend van de nationale tuinvogeltelling. Duizenden vrijwilligers in het hele land hebben daarvoor afgelopen weekend een half uur de vogels geteld in eigen tuin of eigen balkon. Uit de voorlopige resultaten is al op te maken dat de huismus, net als vorig jaar, de absolute nummer 1 is. Zeeland loopt wat betreft aardig in de pas met de rest van het land.

Een mus in Westkapelle (foto: Eddy Pors)

De bewolking kan vanochtend af en toe een beetje breken en er valt lokaal een bui bij temperaturen rond 8 graden. Vanmiddag en vanavond is het overwegend bewolkt en de kans op buien neemt in de loop van de middag en vanavond ook toe, vanavond is daarbij kans op onweer. Matige tot krachtige wind, maximum rond 9 graden.