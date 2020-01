Huismus opnieuw meest voorkomende vogel in Zeeuwse tuinen

Huismussen eten gezellig een hapje met zijn drietjes in 's Heerenhoek (foto: Astrid Wiessner Hoog)

De huismus is al lange tijd de meest gespotte vogel in Zeeland. Toch werden er dit jaar weer meer gezien dan de afgelopen twee jaar. Op plek twee staat dit jaar de koolmees, die vogel is bezig aan een opmars. Vorig jaar was dat beestje nog derde geworden. De nieuwe nummer drie is de kauw. Daardoor zakt de vink weg uit de top-3 en komt dit jaar op plek vijf.

De pimpelmees is de vierde meest getelde vogel in de Zeeuwse tuinen. In totaal werden er 49.656 vogels geteld in onze provincie.

Nationale tuinvogeltelling 2020

2020 2019 2018 1. Huismus 7.706 5.739 4.160 2. Koolmees 5.813 3.907 2.688 3. Kauw 4.695 3.607 3.345 4. Pimpelmees 4.512 2.243 2.317 5. Vink 4.455 4.037 2.688 6. Turkse Tortel 3.788 3.198 2.699 7. Merel 3.475 2.828 2.360 8. Roodborst 2.045 1.538 1.145 9. Ekster 1.530 1.252 niet in top-10 10. Houtduif 1.477 niet in top-10 niet in top-10

Debuut in top-10

De houtduif maakt zijn debuut in de top-10 en uit de top-10 is de spreeuw verdwenen. De resultaten van de Zeeuwse vogeltelling komen grotendeels overeen met de nationale telling. In Nederland werden er afgelopen weekend bijna anderhalf miljoen vogels geteld door ruim 80.000 deelnemers.

