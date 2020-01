'Zeeuws volkslied verdient meer aandacht'

Het Zeeuws volkslied. (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Vermeulen verdient het Zeeuws Volkslied aandacht. "Wij vinden dat het volkslied verbinding brengt vanuit het verleden." Het volkslied ontstond honderd jaar geleden als reactie op een poging van de Belgen om Zeeuws-Vlaanderen te annexeren. "Dat was een belangrijke tijd waarin Zeeland is ontstaan zoals we het nu nog steeds kennen", legt Vermeulen uit.

Mitchel Vermeulen legt uit waarom een speciale dag voor het Zeeuwse volkslied nodig is

In 1919 kwam het Belgische annexatie-streven nog sterker naar voren. Een grote groep in heel Zeeland voelde toen de behoefte de verbondenheid met Nederland en Oranje te benadrukken. De hoofdonderwijzer uit 's-Gravenpolder, D.A. Poldermans, schreef hierop de woorden van een volkslied waar de Middelburgse dirigent J. Morks de muziek voor schreef.

De dag zelf is op 7 februari in het kerkje van Ellewoutsdijk. "De dag moet in het teken staan van samen stil staan bij het volkslied, erover praten en om op zoek te gaan naar wat ons Zeeuwen nou verbindt", aldus Vermeulen.

Het Zeeuws Volkslied Geen dierder plek voor ons op aard,

Geen oord ter wereld meer ons waard,

Dan, waar beschermd door dijk en duin,

Ons toelacht veld en bosch en tuin;

Waar steeds d'aloude Eendracht woont,

En welvaart 's landsmans werk bekroont,

waar klinkt des Leeuwen forsche stem;

'Ik worstel moedig en ontzwem!' Het land, dat fier zijn zonen prijst,

En ons met trots de namen wijst,

Van Bestevaer en Joost de Moor,

Die blinken zullen d'eeuwen door;

Waarvan in de historieblaên,

De Evertsen en Bankert staan,

Dat immerhoog in eere houdt,

den onverschrokken Naerebout. Gij, Zeeland, zijt ons eigen land,

Wij dulden hier geen vreemde hand,

Die over ons regeeren zou,

Aan onze vrijheid zijn wij trouw.

Wij hebben slechts één enk'le keus:

'Oranje en Zeeland!' da's de leus!

Zoo blijven wij met hart en mond,

Met lijf en ziel: goed Zeeuwsch goed rond.

Zeeuws-Vlaamse tegenhanger

In Zeeuws-Vlaanderen was men in 1919 evenmin van plan om zich door België geannexeerd te laten worden. Maar daar schreef dominee J.N. Pattist uit Aardenburg een eigen, geheel Zeeuws-Vlaams volkslied, op een melodie van A. Lijsen, dat direct zeer populair werd, namelijk "Van d'Ee tot Hontenisse".

Oudere Zeeuws-Vlamingen anno nu kunnen het nog met gemak meezingen. Het Zeeuwse volkslied hebben ze in dit deel van Zeeland daarentegen nooit geleerd.