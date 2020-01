'Marinierskazerne moet naar Zeeland komen' is boodschap aan staatssecretaris

Volgens Visser was het een "pittig gesprek". Ze begrijpt het ongenoegen, zoals zij het noemt, van de Zeeuwse bestuurders. "Die is terecht. Het valt ook rauw op je dak als je zoiets hoort. Maar de afspraak staat nog steeds. Het kabinet heeft nog geen nieuw besluit genomen."

De staatssecretaris doelt hiermee op berichten vorige week dat de verhuizing naar Vlissingen van de marinierskazerne niet doorgaat. Ze betreurt het dat naar buiten is gekomen dat er bij het kabinet zorgen zijn over de toekomst van het Korps Mariniers. Die zorgen, met name over de leegloop, zijn er vanwege de verhuizing, zei Vissers vrijdagmiddag na afloop van de kabinetsvergadering.

In reactie hierop liet regeringspartij ChristenUnie weten dat de beloofde verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen door moet gaan. "Dit is een belofte uit 2012", aldus Tweede Kamerlid Joël Voordewind (CU).

'Heroverweging is niet aan de orde'

Volgens wethouder Albert Vader van Vlissingen is er vanochtend niet gesproken over mogelijke compensatie voor Zeeland als de verhuizing naar Vlissingen niet doorgaat. "We hebben het alleen gehad over realisatie. Heroverweging is niet aan de orde," aldus Vader. Dat was ook de inzet van de Zeeuwse bestuurders. Afspraak is afspraak is in Zeeland nog steeds de gedachte.

Volgens Vader was het een "koel gesprek" en is het vertrouwen in de staatssecretaris "nog niet helemaal hersteld". Gedeputeerde Dick van der Velde vult aan dat het zoals verwacht een gesprek was over vertrouwen. "Zo'n gesprek is nooit leuk, maar we hebben kennis kunnen nemen van elkaars standpunten. Of het vertrouwen hersteld is moet volgens Van der Velde blijken.

Visser kwam kort voor tien uur aan in het provinciehuis in Middelburg. De Zeeuwse bestuurders waren toen al ruim een uur met elkaar in overleg. Sinds eind vorige week wordt algemeen verwacht dat het kabinet het besluit uit 2012 om de marinierskazerne te verhuizen van Doorn naar Vlissingen intrekt. Het gesprek van vandaag zou dan vooral gaan over compensatie voor Zeeland, maar dat liep dus anders.

