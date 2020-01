Voetballer Julius Bliek kiest voor Georgisch avontuur (foto: FC Saburtalo)

Bliek was tot vandaag speler van Go Ahead Eagles. Hij was bij de club uit Deventer bezig aan zijn tweede seizoen, maar kreeg van trainer Jack de Gier weinig speeltijd. Gisteren vloog Bliek naar Tblisi om te onderhandelen met zijn nieuwe club en vandaag tekende hij zijn contract.

FC Saburtalo

FC Saburtalo is een club uit de hoofdstad Tblisi, die nu zo'n twintig jaar bestaat en de laatste seizoenen bij de topploegen van Georgië hoort. In 2018 werd Saburtalo voor het eerst in het bestaan landskampioen en afgelopen seizoen werd de club derde, waardoor het uit mag komen in de voorronde van de Europa League. Begin maart begint het nieuwe voetbalseizoen in Georgië.