Middelburgse brouwer scoort met bijzondere smaken

Kees Bubberman begon vijf jaar geleden met hulp van crowdfunding zijn eigen bedrijf, Brouwerij Kees in Middelburg: "De mensen die toen hebben meebetaald krijgen ieder jaar geld via rente maar ook een blikje bier. Dat brouwen we speciaal. In januari van dit jaar is dat dus Anniversary number 5 omdat we vijf jaar bezig zijn."

Cheesecakesmaak

De brouwerij maakt bijzondere bieren. Daarvoor worden vaak aparte combinaties en bijzondere smaken gebruikt. Bubberman: "Er zijn al genoeg tripels en dubbels. We hebben bijvoorbeeld een bier gemaakt: de New York blueberry cheesecake, dat is een bier met bosbessen, melksuiker en vanille. Dus je kan eigenlijk alles maken met bier."

Vaten van Brouwerij Kees in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Brouwerij Kees groeide flink in vijf jaar tijd. Er werken nu zeven mensen, ze maken bijna honderd verschillende bieren en het aantal liters bier verviervoudigde tot bijna 300.000 liter. Tot verbazing van Bubberman: "Toen ik pas begon had ik zes tanks staan van 3.500 liter en toen dacht ik al: 'Goh, dat is echt wel heel veel bier zie dat maar eens te verkopen.' Nu staan er veertien tanks. We zijn verdubbeld in de hoeveelheid ruimte afgelopen najaar."

Bier in blik is beter

Bubberman maakt alleen nog bier in blik, omdat dat beter voor de smaak is dan uit glas. Zonlicht heeft namelijk invloed op de hop die in het bier zit waardoor de smaak anders wordt. Hij stuitte daarbij in het begin wel op weerstand: "Blik heeft wel als imago dat bepaalde mensen het kopen. Maar dat is aan het veranderen. Er zijn steeds meer cafés die kiezen voor blik, omdat het een hippe uitstraling heeft, er mooier uitziet en het bier is lekkerder."

De 'grootste'

Kees Bubberman werd jarenlang 'de grootste brouwer van het land' genoemd. Hij is ongeveer twee meter lang en dat was vaak een voordeel, volgens Bubberman: "Mensen onthouden je sneller vanwege je lengte en de volgende keer weten ze nog wie je bent. Al ben ik niet meer de langste - ik heb een brouwer ontmoet die nog een stuk langer is - k vind mezelf nog wel steeds de knapste", zegt hij met een knipoog.