Wall of Fame met Balkenende en Kaat in Goes

Een Wall of Fame in Goes? Jazeker, want in het Ostrea Lyceum is die vandaag onthuld door oud-leerling van het Buys Ballot College Jan-Peter Balkenende en huidige leerling Owen Kaat. Jan-Peter was minister-president van 2002 tot 2010 en Owen heeft in oktober een Gouden Kalf gewonnen, omdat hij meespeelde in de bekroonde tv-serie Zeven Kleine Criminelen van de VPRO.