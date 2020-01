'Ben ik de machtigste man van Hoek? Dat weet ik niet hoor'

Boussen, in het dagelijks leven directeur van een makelaardij- en verzekeringsbedrijf, is meer dan 25 jaar bij de club betrokken. Als sponsor en later als voorzitter van de sponsorstichting, die het geld binnenhaalt. "Zonder de sponsoren is topvoetbal niet mogelijk."

Trots

Boussen is trots op datgene wat de afgelopen jaren is neergezet in Hoek. "Het is een dorp met drieduizend inwoners waarvan een groot deel bij wijze van spreken in het verzorgingstehuis zit, haha. Het is gewoon zo gegroeid."

Nico Boussen in het sponsorhome van Hoek (foto: Omroep Zeeland)

Hoek wordt gezien als trainerskerkhof, met maar liefst twintig trainerswisselingen in deze eeuw. Zelf vindt Boussen het wel meevallen. "Als je de laatste tien of vijf jaar neemt, valt het op zich wel mee in verhouding tot andere clubs. Ik vind het niet gek. Een speler wordt ook gewisseld en je moet als trainer dezelfde ambitie als de club hebben. Anders komt het niet goed natuurlijk."

Machtigste man?

Boussen wordt gezien als de machtigste man van de club. "Dat weet ik niet. Of mijn wil wet is? Nee, dat vind ik niet. Maar iedereen mag daar zijn mening over hebben. Het gaat er om dat je een mooie pot voetbal ziet en voor de rest geloof ik het wel."

Hoek staat momenteel op de vijfde plaats in de Derde Divisie. De club is zo goed als uitgeschakeld voor het kampioenschap, want de achterstand op koploper Sparta Nijkerk is al zestien punten.

Als de club wil promoveren kan dat nog via de nacompetitie. Trainer Lieven Gevaert richt zich op een plek in de top vier, wat waarschijnlijk deelname aan die nacompetitie betekent. Dan moet Hoek wel een achterstand van zes punten zien in te halen op Harkemase Boys, dat nu vierde is. Boussen heeft daar vertrouwen in.

