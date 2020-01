'Als ze in 2018 al wisten dat het niet door zou gaan, dan is het schandaal nog groter'

Karla Peijs was commissaris van de Koningin in 2012 (foto: Omroep Zeeland)

Peijs is ontsteld over het feit dat de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen op losse schroeven staat. "Als ze al wisten in 2018 dat het niet door zou gaan, dan is het schandaal nog groter." Tijdens het gesprek dat staatssecretaris Visser van Defensie vandaag had met de Zeeuwse overheden gaf Visser toe ook alternatieve locaties voor een nieuwe marinierskazerne heeft onderzocht.

De overheid moet zich betrouwbaar gedragen." Karla Peijs, voormalig commissaris van de Koningin van Zeeland

Karla Peijs was commissaris van de Koningin in 2012, toen toenmalig defensieminister Hans Hillen (CDA) besloot de verouderde kazerne in Doorn te verhuizen. "Hans Hillen zei: 'Ik zoek een plek voor de marinierskazerne, het kan in de Peel, zou het ook in Zeeland kunnen?' En toen heb ik ja gezegd", vertelt Peijs, "Die was helemaal niet bedoeld als compensatie, dat is er later van gemaakt. De kazerne zou gewoon naar Zeeland komen. Die moest ergens komen."

Peijs gelooft er nog in dat de marinierskazerne naar Vlissingen komt. "Ja, ik geloof er nog in. Ik kan me niet voorstellen dat er een regering is die naar buiten toe beweert dat je in Zeeland niet zou kunnen wonen, kom nou zeg." En, voegt ze eraan toe, "de overheid moet zich betrouwbaar gedragen".

Zeeuwse bestuurders gingen vandaag in gesprek met de staatssecretaris omdat zij boos zijn nadat vorige week onder andere RTL Nieuws en de NOS meldden dat de komst van de mariniers naar Zeeland van de baan zou zijn. Het gesprek stond vooral in het teken van het herstel van vertrouwen. Volgens Albert Vader, wethouder van de gemeente Vlissingen, was het een 'koel gesprek' en is het vertrouwen in de staatssecretaris 'nog niet helemaal hersteld.

