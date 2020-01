'Koop eens wat vaker bij de buren'

In Stekene (BE) is vanmiddag het startschot gegeven voor het project Bourgondische buren (foto: Omroep Zeeland)

De verkoop van streekproducten en diensten op het platteland in de grensstreek moet beter. Onbekendheid, barrières in de wetgeving van het buurland en de cultuurverschillen spelen daar een belangrijke rol in. Aldus de initiatiefnemers waaronder de provincie Zeeland, de gemeente Hulst en verschillende Vlaamse partijen.

Arrangementen samenstellen

"De toerist die Vlaanderen aan doet zal, niet snel kijken wat er in Zeeland te doen is en andersom gaat de toerist in Zeeland ook niet snel de grens over", vertelt Maja van Putte, projectleider namens de ZLTO. Dat kan anders, vinden de deelnemende partijen. Van Putte: "Door bijvoorbeeld arrangementen samen te stellen zodat er op de fiets een bezoek gebracht kan worden aan dagactiviteiten, boerenbedrijven die landwinkels hebben maar ook plekken waar je streekproducten kunt eten."

Voorbeeld van Belgische en Vlaamse streekproducten (foto: Omroep Zeeland)

Je zou niet zeggen dat er in een kleine regio zo dicht bij elkaar zoveel belemmeringen zijn om elkaars producten af te nemen. "Agrarische ondernemers geven aan dat het lastig is om producten als kaas, yoghurt, vlees en jam in het buurland aan de man te brengen, omdat er een groot verschil is met hygiëneregels, etikettering en btw-tarieven", legt Van Putte uit. Verder ontbreekt er een totaaloverzicht van de streek waar je precies kunt zien waar wat te doen en te koop is.

Kennis uitwisselen

Binnen het project Bourgondische buren wordt er kennis uitgewisseld, handleidingen geschreven en geprobeerd de ondernemers zowel in de Nederlandse als de Belgische grensstreek op de kaart te zetten.