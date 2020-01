Met de auto naar Gent? Eerst registreren!

Op basis van de gegevens op de kentekenbewijzen, worden auto's ingedeeld in categorieën (euronormen). Ook Nederlandse autobezitters vinden die euronorm vermeld op het kentekenbewijs. Auto's die weinig uitstoten krijgen een hoger cijfer dan auto's die zwaar vervuilend zijn. Dieselauto's moeten minimaal in euronorm 5 vallen om nog de binnenstad in te mogen. Voertuigen op benzine, LPG of aardgas moeten minstens euronorm 2 hebben.



Ontheffing en passen

Eigenaren van auto's die hier nét niet aan voldoen (euronorm 4 voor diesel en euronorm 1 voor benzine) kunnen een tijdelijke ontheffing of LEZ-dagpas te kopen. In de praktijk zijn dit vooral dieselwagens die in 2004 of eerder zijn gebouwd en benzinewagens van voor 1996.

Ook zijn er jaarpassen en passen voor een of enkele maanden. Een jaarpas kost 345 euro. Een pas voor drie maanden kost 130 euro, een pas voor een maand 50 euro en voor een week 25 euro. Voor bussen en andere grote voertuigen die niet aan de regels voldoen zijn er aparte tarieven.

Auto's die het allerzwaarst vervuilen kunnen nog bij hoge uitzondering de stad in. Dat kost 35 euro per keer, met een maximum van acht keer per jaar.

Het hele gebied binnen de stadsring (R40) valt onder de nieuwe regeling. Er zal flink worden gehandhaafd. Voorlopig doet Gent het met zes vaste camera's. Daardoor kunnen automobilisten nu nog via sluipwegen de binnenstad inrijden. Komende zomer staan er al negen camera's en in 2021 zelfs vijftien. Dan wordt het omzeilen van de LEZ volgens de stad Gent onmogelijk.

