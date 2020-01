Slachtoffers Holocaust herdacht met lichtgevend monument

De herdenkingen waren gebaseerd op het project Levenslicht, dat kunstenaars van Studio Roosegaarde eerder presenteerden in Rotterdam. Met in totaal 104.000 lichtgevende stenen - gelijk aan het aantal slachtoffers uit Nederland- staat het lichtmonument symbool voor de impact van de Holocaust.

De stenen lichten op in het donker en 'ademen' in licht. "Daarmee symboliseren ze het leven dat in deze gemeenten wordt gemist, en doen ze ons beseffen dat vrijheid niet vanzelfsprekend is", licht het comité '75 Jaar Vrijheid' toe.

Middelburg

Het was een regenachtige avond, maar toch kwamen er tientallen mensen naar de plechtigheid rondom het 'Levenslicht' op het Abdijplein. Voordat het licht werd aangestoken volgden eerst een aantal toespraken met tussendoor vioolmuziek. Toen de laatste steen was toegevoegd aan de cirkel begonnen ze blauw op te lichten en mochten de bezoekers ze aanraken. Dat was een emotioneel moment: "De stenen voelen koud aan, maar hebben wel een warme plek in mijn hart", aldus een bezoeker.

De plechtigheid rondom 'Levenslicht' op het Abdijplein in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Terneuzen

De lichtgevende stenen begonnen vanuit Rotterdam hun reis naar verschillende gemeenten waar Joden, Roma en Sinti woonden. Zo ook naar Terneuzen, waar burgemeester Jan Lonink het monument Levenslicht opende. Hij werd daarbij vergezeld door een grote groep kinderen.

Vlissingen

In Vlissingen was vanavond geen herdenking. Wel is het monument Levenslicht te zien bij de Sint-Jacobskerk. Dat blijft daar te zien en met met komende zondag. Plechtigheden ter nagedachtenis van de slachtoffers van Holocaust waren er vanavond ook in Veere en Goes.