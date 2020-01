Zeeland wordt wakker: Holocaust, milieuzone en lentegevoel

In Middelburg is gisteravond de bevrijding van Auschwitz herdacht met de onthulling van een tijdelijk Holocaustmonument. (foto: Omroep Zeeland)

Vanaf zaterdag moet je goed opletten als je met de auto naar Gent gaat. Om de luchtkwaliteit te verbeteren is de Gentse binnenstad namelijk sinds deze maand een zogenaamde lage-emissiezone (LEZ): een milieuzone waar de meest vervuilende voertuigen niet in mogen. Als buitenlander moet je auto geregistreerd worden als je Gent binnen rijdt. Staat je auto niet geregistreerd, dan kan je vanaf februari een boete verwachten die kan oplopen tot 150 euro.

Op de slikken bij De Heen op Sint Philipsland is het eerste veulen van het jaar al geboren. (foto: Zeeuws Landschap / Twitter)

Vanwege de zachte winter, is de natuur van slag. Zo erg van slag, dat op de slikken van De Heen bij Sint Philipsland nu al het eerste veulen is geboren. Het dier maakt deel uit van een kudde wilde paarden die in het gebied bij de Philipsdam leeft. In totaal worden er dit jaar tussen de tien en vijftien veulens verwacht, maar dan wel pas over een paar maanden.

Buien en wind

Voor wat betreft het weer: het wordt een natte en winderige dag. Vanochtend is het nogal buiig en bij sommige buien is kans op onweer.

In de loop van de ochtend draait de wind van zuidwest naar west en neemt toe naar windkracht 5 tot 6, aan zee tot windkracht 7 of 8. Vanmiddag blijft er kans op een regen- of hagelbui, maar er komen dan ook brede opklaringen. Eerst een krachtige tot stormachtige westenwind, later iets minder wind. Maximum rond 6 graden.