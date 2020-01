Medicijn spierziekte nu vergoed; hoop voor zes Zeeuwse patiënten

Sinds 2018 werd het Spinraza-medicijn al vergoed via de basisverzekering voor kinderen tot 9,5 jaar. Een injectie kost 80.000 euro per keer. In januari van dit jaar heeft de minister besloten dat iedereen met SMA in aanmerking komt voor het medicijn. In het UMC in Utrecht koppelen ze de toediening van het medicijn aan een groot onderzoek van zeven jaar, waarbij ze onderzoek doen naar de werking.

Langdurig onderzoek naar resultaten

"We kennen alleen de resultaten voor het behandelen van kinderen tot tien jaar en daar zien we hele goede resultaten", vertelt neuroloog Renske Wadman van het UMC in Utrecht. "Maar we weten echt nog niet wat het medicijn voor andere, oudere patiënten gaat doen. Vandaar ook dit langdurige onderzoek." Door loting wordt bepaald wie als eerste aan de beurt komt. "Dat is de meest eerlijke methode", vertelt Wadman. "Alle patiënten met SMA komen nu dus in aanmerking."

SMA Spinale Musculaire Atrofie of Spinale Spieratrofie (SMA) is een erfelijke spierziekte die meestal ontstaat bij kinderen op zeer jonge leeftijd. Bij SMA is de aansturing van de spieren aangetast. Daardoor zijn de spieren verzwakt. De spierzwakte leidt tot ernstige invaliditeit en zelfs tot overlijden, doordat de ademhalingspieren falen. Er zijn vier typen SMA, die van elkaar worden onderscheiden op basis van de leeftijd waarop de ziekte zich openbaart en de ernst van het krachtsverlies.

De 23-jarige Bob Götz uit Vlissingen leidt aan de progressieve spierziekte SMA en hoopt dat het medicijn kan voorkomen dat hij nog meer spierkracht verliest. Maar hij heeft ook door scoliose, een zijwaartse verkromming van zijn ruggengraat, een metalen pin in zijn rug. "Dat wil niet bij voorbaat zeggen dat een ruggenprik niet mogelijk is", zegt Wadman. "Dat kunnen we niet van te voren zeggen. Daarvoor willen we Bob gewoon zien in het ziekenhuis."

Bob Götz probeert nog zo veel mogelijk zelfstandig te leven. (foto: Omroep Zeeland)

Götz is een van de zes Zeeuwse patiënten met SMA. Hij merkt de laatste jaren vooral dat de spierkracht in zijn armen afneemt. Hij heeft inmiddels een robotarm nodig om te kunnen eten. "Het is toch wel fijn om zoveel mogelijk zelfstandig te zijn en te blijven."

Plekje op de wachtlijst

Samen met zijn moeder, die de zorg voor hem heeft, woont Götz zelfstandig in West-Souburg. "Ik heb altijd gezegd dat het medicijn meer iets is voor de jongeren, want ik ben blij zoals ik nu ben", zegt hij. "Maar stabiel blijven zou wel heel fijn zijn."

Götz heeft inmiddels te horen gekregen dat hij op plek 222 van de 317 patiënten staat die opgeroepen worden om behandeld te gaan worden door het ziekenhuis in Utrecht.