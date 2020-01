Zó incasseert jouw gemeente steeds meer belastinggeld

Geld (foto: Pixabay)

In de andere Zeeuwse gemeenten waren er één of meer heffingen die onder de inflatie bleven of zelfs qua opbrengst minder werden.

In 2010 betaalden Middelburgers gemiddeld 148 euro aan de onroerende zaak belasting, tien jaar later is dat 228 euro geworden. De opbrengsten van de rioolheffing zijn omhoog gegaan van 75 naar 105 euro, de reinigingsrechten van 108 naar 136 euro, de begraafplaatsrechten van 9 naar 39 euro en de toeristenbelasting ging van 5 naar 15 euro gemiddeld per inwoner. Stuk voor stuk stijgingen die sneller gaan dan de 17,5 procent prijsstijging in de Nederlandse economie over de jaren 2010-2020.

Kampioen

Maar de echte kampioen is Veere. Daar is de opbrengst per inwoner van de Toeristenbelasting in tien jaar tijd met 133 euro gestegen (is 75 procent extra), hoewel dit vooral in de portemonnee van de toeristen en de hotelexploitanten gevoeld zal worden. Op de tweede plaats staat Terneuzen met 52 procent méér onroerende zaak belasting per inwoner, dat wil zeggen 113 euro erbij in tien jaar. Schouwen-Duiveland komt met 110 euro méér onroerende zaakbelasting op de derde plaats, hoewel dit voor Schouwse begrippen een stijging is van 65 procent.

Grafiek

Bekijk in de onderstaande grafiek of en hoeveel de opbrengsten uit de heffingen in jouw gemeente zijn gestegen. Ga met de muis over de lijnen over de bedragen, teruggerekend naar gemiddelden per inwoner.

Duurste gemeente

Alsof ze het onderling met elkaar hebben afgesproken, is er per heffing altijd een andere gemeente de duurste van Zeeland. Met 194 euro per inwoner gemiddeld per jaar zijn Schouwen-Duiveland en Sluis de duursten als het gaat om rioolheffing. Met de reinigingsrechten wordt op Noord-Beveland het meeste geld per inwoner opgehaald: 161 euro.

Op de ranglijst van de onroerende zaakbelasting gaat Borsele aan kop: 361 euro. De begraafplaatsrechten zijn met 39 euro per jaar per inwoner het hoogst in Middelburg en Veere haalt van alle Zeeuwse gemeenten het meeste geld per inwoner binnen met toeristenbelasting: 310 euro.