Tholen doet twee drugspanden voor half jaar op slot

Een hennepkwekerij (foto: Archieffoto, Politieteam Zeeuws-Vlaanderen)

De hennepkwekerij met 422 platen in Sint-Maartensdijk was verdeeld over twee kweekruimtes en er bleek illegaal stroom te worden afgetapt. De politie kwam de kwekerij op het spoor na een tip.

In Tholen zagen surveillerende agenten dat er een stroomkabel lag tussen een elektriciteitskastje en een woning. Het kastje was opengebroken. Toen de agenten de kabel lostrokken zagen ze dat het licht in het huis uitging. Een man die uit de woning kwam om te kijken wat er aan de hand was en een tweede man, zijn aangehouden.

Op basis van het zogenoemde Damoclesbeleid mag een burgemeester een woning of gebouw sluiten. Er moet dan wel duidelijk zijn dat in het betreffende pand handel in drugs plaatsvond.