HZ houdt met speciaal team coronavirus in de gaten

Het is stil op straat in Wuhan (foto: Henry Blok)

Bert Schollema, directeur Internationalisering van de HZ, noemt de situatie 'zorgelijk'. Vandaar ook dat er volgens hem op de HZ een team is gevormd, dat alle ontwikkelingen in de gaten houdt en steeds kijkt of de informatie up-to-date is.

"We volgen het reisadvies van het RIVM en hebben preventief contact opgenomen met de GGD", aldus Schollema. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) volgt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO . Die heeft aangegeven dat er vooralsnog geen aanvullende maatregelen nodig zijn voor reizigers naar China. In het algemeen geldt het advies voor reizigers om markten met levende dieren te vermijden en om algemene hygiënemaatregelen te nemen.

Contact met Chinese scholen

Daarnaast houdt de HZ volgens Schollema nauw contact met de scholen in China 'die studenten leveren'. "Als er daar maatregelen genomen worden dan komen wij ook in actie."

In de Chinese provincie Wuhan, waar het virus is uitgebroken zijn zo'n twintig Nederlanders waarmee het ministerie van Buitenlandse Zaken contact heeft, waaronder Henry Blok uit Oost-Souburg. Hij is samen met zijn Chinese vrouw Sisi en zoontje Quintius, op familiebezoek. Het ministerie probeert de Nederlanders uit Wuhan terug te halen.

Eind vorig jaar stak het virus de kop op in de Chinese provincie Wuhan. Wereldwijd zijn er inmiddels zo'n 4.500 mensen besmet met het virus. Het dodental stond gisteren op tachtig.