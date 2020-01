Souburger in Wuhan wil naar huis

Henry Blok en gezin in Wuhan (foto: Henry Blok)

Bij vertrek uit Nederland dacht Blok nog dat het zo'n vaart niet zou lopen, al dook het virus al in november op in Wuhan. Maar sinds hij in China is met zijn zoontje Quintius en vrouw Sisi is de situatie veel dreigender geworden. Het virus verspreidt zich snel en heeft al meer dan 100 slachtoffers geëist.

Alleen naar buiten als het moet

In Wuhan zit het gezin Blok al sinds vrijdag binnen in een appartement in de binnenstad. Henry Blok zegt goed te luisteren naar het advies van de Chinese overheid en alleen naar buiten te gaan als het echt moet. In de flat van zijn schoonouders is vooralsnog wel genoeg eten en drinken in huis. Volgens Blok is vanwege het Chinees nieuwjaar behoorlijk ingeslagen en komt dit nu goed uit.

Evacuatie

De Europese Commissie gaat op verzoek van Frankrijk de evacuatie van EU-burgers uit China coördineren. In Wuhan wonen zo'n twintig Nederlanders die kunnen worden geëvacueerd. Het gezin Blok wil daarvoor in aanmerking komen.

Vanuit Wuhan vertelt Blok dat hij aanvankelijk niet aan terugkeer dacht. Hij wilde nog tot eind februari met vrouw en kind bij zijn schoonouders blijven, maar daar wil hij op terugkomen nu het aantal slachtoffers blijft toenemen. Luister hier naar het gesprek:

Henry Blok uit Oost-Souburg vanuit Wuhan