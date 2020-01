Tholen gaat samen met Brabantse gemeenten drugsproblemen aanpakken

Drugscriminelen worden gezamenlijk aangepakt (foto: Omroep Zeeland)

Het maakt geen verschil meer in welke gemeente de drugscrimineel actief is. Er gelden nu binnen het politiedistrict De Markiezaten overal dezelfde uitgangspunten in de aanpak en sluitingstermijnen voor drugspanden.

Rust laten terugkeren

Burgemeesters hebben de bevoegdheid om op te treden als er drugs in een pand worden aangetroffen of als er voorbereidingen worden getroffen om te verkopen of te verhandelen. Het maakt niet uit wie de overtreding heeft begaan of wie de eigenaar, de huurder of de bewoner van het pand is. Door het sluiten van het pand moet de reuring bij een drugspand met telers, dealers, klanten en bezoekers gestopt worden. Ook mogelijk gevaarlijke situaties, zoals brandgevaar, worden door de sluiting tegengegaan.

Drugslaboratoria

De acht gemeenten van het politiedistrict De Markiezaten hadden al een gezamenlijk plan om de georganiseerde criminaliteit aan te pakken. Nu zijn ook de sluitingstermijnen voor drugspanden in de acht gemeenten hetzelfde. De afspraken gelden ook voor het sluiten voor drugspanden waar een hennepkwekerij in aanbouw staat of een drugslaboratorium waar halffabricaten worden gemaakt. De Thoolse burgemeester Ger van de Velde zegt: "Door gezamenlijk op te trekken in handhaving en aanpak is het voor criminelen duidelijk dat we er met deze acht gemeenten, waaronder dus ook Tholen, bovenop zitten en dat is een goede zaak".

In Tholen zijn deze week twee woningen voor zes maanden gesloten.