Zo ziet het eruit als leerlingen op drie locaties les krijgen van één docent

Als je in Zeeuws-Vlaanderen klassieke talen wilt volgen of een vak als Wiskunde D, dan kan dat, ook al ben je de enige van je klas. De leraar staat dan in een andere school les te geven dan jij op dat moment bent. Videoklas wordt het genoemd en daarmee kunnen alle vakken gevolgd worden op de middelbare scholen in Hulst (Reynaertcollege), Oostburg (Zwin College) en Terneuzen (Lodewijk College). Vandaag is het project officieel van start gegaan.

In iedere school is een lokaal ingericht met videoschermen, camera's en microfoons. Op één locatie geeft een docent les aan een klas; leerlingen op de twee andere locaties kunnen via een videoverbinding die les volgen. "Het is heel spannend zo voor de eerste keer, maar aan alle techniek is gedacht om elkaar goed te kunnen horen en documenten snel te delen", zegt docent Bart Vercauteren.

Elkaar volgen via schermen

In de klas in Hulst, waar Vercauteren een proefles geeft, zitten negen leerlingen. In Terneuzen volgen vijf leerlingen via de schermen de les en in Oostburg zijn dat er vier. Vercauteren heeft achterin het klaslokaal twee schermen hangen waarop de leerlingen van de andere locaties te zien zijn. Voorin de klas hangt voor de leerlingen een extra scherm zodat zij de leerlingen op de andere locaties ook kunnen zien. Zo kunnen ze zien wie er zijn vinger opsteekt of wie er aan de beurt is.

In elk lokaal hangen, behalve de vier schermen, een smartboard (waarop de docent de les geeft en opdrachten laat zien), camera's en vier microfoons. "Over alles is nagedacht. Zelfs over de grootte van de tafels, zodat leerlingen naast hun laptop ook nog plaats hebben voor een boek. Het hele systeem kan ook met één knop aan en uit", zegt projectleider Eric Provoost.



Er is twee jaar gewerkt aan het project en over de eerste les zijn de docenten en de vwo5-leerlingen tevreden. "Het is wel anders, maar ik vond de uitleg duidelijk en goed", zegt Yannick van Hurck . Klasgenoot Martijn Schelleman is ook blij met de geluidskwaliteit: "Iedereen was goed te verstaan. Ik vond het soms alleen wel lastig alle schermen te volgen." Damian Senz Suazabal wist niet zo goed wat hij moest verwachten, maar is ook tevreden: "Het is wel speciaal om zonder docent in de klas toch les te krijgen en dat met drie klassen tegelijk."

Normaal zijn de klassen te klein

De drie middelbare scholen in Zeeuw-Vlaanderen hopen met de videoklas een manier te hebben gevonden om alle (specifieke) vakken te behouden, , ondanks het dalende leerlingenaantal. Vakken waar geen klas mee gevuld kon worden, konden leerlingen normaal gezien niet kiezen. Nu is die mogelijkheid er wel, omdat er op andere locaties ook leerlingen zijn die de les kunnen volgen. "Ik heb zelf wel eens gehad dat ik een half jaar geen les heb gehad en heel erg veel moest inhalen. Op deze manier zou dat wel opgelost zijn", aldus Damian.

De komende tijd test een aantal docenten met de vakken wiskunde D, Latijn, Grieks en aardrijkskunde het systeem. Na de zomer kijken de scholen of het aanbod uitgebreid kan worden.