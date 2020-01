Apenkooien tegen eenzaamheid en stress

Volgens manager HZ Sport Kevin van Iersel blijkt uit een onderzoek dat nogal wat studenten eenzaam zijn. "Studenten komen naar Vlissingen op kamers, maar het is natuurlijk geen Amsterdam waar je zo contacten hebt gelegd." De afdeling HZ Sport probeert daarom meer activiteiten te organiseren die een grotere groep aanspreken.

Net als vroeger

Een tiental studenten staat vanmorgen al te popelen in het Atrium om mee te doen. "Het is een beetje terug naar vroeger op de basisschool," zegt één van de deelnemers. "Ik heb me aangemeld, omdat het mij wel leuk leek en ik mag af en toe wel eens iets meer bewegen."

Bewegen is belangrijk

Volgens Van Iersel blijft het bewegen belangrijk voor HZ Sport, maar moeten andere activiteiten zoals een workshop koken, Playstation-toernooien en skivakanties, jongeren meer met elkaar in contact brengen. "Er komt meer beleving in onze activiteiten waardoor contacten sneller worden gelegd. Natuurlijk blijven we de wekelijkse volleybaltrainingen ook doen, maar er komt meer variëteit."

De studenten die meedoen zijn in ieder geval dolenthousiast. En vanaf de kant, waar anderen hun boterham opeten en op hun mobiel loeren is er ook enig enthousiasme te bespeuren. "Misschien ga ik straks in de grote pauze ook meedoen!"

(foto: Omroep Zeeland)

