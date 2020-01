Goesenaren leggen de laatste stenen bij het 'Levenslicht'

Burgemeester Margo Mulder onthulde vanavond het tijdelijke Holocaustmonument ‘Levenslicht’ in de hal van het Stadskantoor. (foto: Omroep Zeeland)

"Zo'n concentratiekamp, de doden die erbij zijn gevallen en de onmacht van de mensen, dat moeten we blijven herinneren", zegt Goesenaar Ella Westveer. "Helaas zijn er weinig jongeren, maar het was zeker de moeite waard om te komen want zo'n symbool draagt bij aan de herinnering dat niet vergeten mag worden", aldus Westveer.

In tegenstelling tot andere gemeenten heeft Goes ervoor gekozen om het monument binnen te zetten. "Het stadskantoor kent veel bezoekers en nu kunnen we er een banner naast te zetten. De uitleg vinden we namelijk ook heel belangrijk. Op die manier kunnen mensen even bij de betekenis van dit monument stil staan", vertelt burgemeester Margo Mulder.

Holocaust monument Goes

Het concentratiekamp Auschwitz werd 75 jaar geleden bevrijd. Het monument, dat bestaat uit 104.000 lichtgevende stenen, staat voor het overlijden van de Joodse, Roma en Sintislachtoffers van de Holocaust. In Zeeland krijgen Veere, Vlissingen, Middelburg, Terneuzen en Goes een stuk van het monument dat deel uitmaakt van een landelijk project van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Bij de onthulling in Goes werden de laatste stenen uitgedeeld die de aanwezigen bij het monument mochten neerleggen. "Ik vond het heel bijzonder om te doen", zegt Goesenaar Rosalinda Weezepoel. "Het laat me niet onverschillig en ik vind dat we de gedachte moeten doorgeven aan alle generaties", aldus Weezepoel. Het monument is nog tot en met zondag twee februari te zien in het stadskantoor van Goes.

