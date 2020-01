'Marinierskazerne moet in Zeeland en nergens anders'

Zeeland wil alleen meedenken over een marinierskazerne in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Staatssecretaris Visser kwam maandagochtend naar Middelburg, na berichten in de media, dat zij Vlissingen heeft afgeschreven als locatie voor een nieuwe marinierskazerne. Nieuw-Milligen op de Veluwe zou nu favoriet zijn. Zeeuwse bestuurders stuurden vorige week een boze brief waarin ze 'per ommegaande' opheldering eisten van Visser.

Dilemma

Na afloop van het gesprek in Middelburg zei Visser dat Zeeland met haar mee wilde denken over het "dilemma" waar ze mee kampt. Haar ministerie heeft met Zeeland afspraken gemaakt over de marinierskazerne, maar een deel van de mariniers wil niet verhuizen. Zeeuwse overheden schreven daarop gisteren meteen een tweede - geïrriteerde - brief.

"Helderheid"

In die tweede brief zeiden Zeeuwse bestuurders dat ze alleen willen meedenken over de verhuizing naar Vlissingen, en niet over andere mogelijkheden. Volgens gedeputeerde Van der Velde gaat het niet om een boze brief, maar een feitelijk verslag van het gesprek met Visser. "We hebben vorige week ook een openbare brief gestuurd, vandaar dat we nu weer in het openbaar verslag doen."

"Nuance inmiddels begrepen"

Volgens Van der Velde heeft staatssecretaris Visser vandaag al gereageerd op de tweede brief. In de reactie bevestigt Visser dat Zeeland alleen wil meedenken over een realisatie van de marinierskazerne. "Die nuance heeft ze inmiddels begrepen", aldus Van der Velde.

