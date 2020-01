Fons Naterop nieuwe waarnemer in Kapelle

Fons Naterop wordt waarnemer in Kapelle (foto: Wikipedia)

Fons Naterop heeft vanavond kennismakingsgesprekken gevoerd met de fractievoorzitters en de wethouders van Kapelle.

Veel bestuurlijke ervaring

Frans Naterop was van december 2018 tot december 2019 waarnemend burgemeester in de gemeente Boxtel. Daarvoor was hij tien jaar burgemeester in de gemeente Aalburg Tussen 1989 en 2008 was hij gemeentesecretaris in de gemeenten Lith, Geldermalsen en Halderberge.

Kapelle zoekt sinds 2017 naar een nieuwe burgemeester. De toenmalige burgemeester Anton Stapelkamp vertrok naar Aalten en werd opgevolgd door waarnemer Huub Hieltjes. Hieltjes vertrekt naar Duiven. Uit twee sollicitatierondes en bijna veertig kandidaten is geen nieuwe burgemeester gekozen voor Kapelle.

In januari volgend jaar zal de commissaris van de Koning opnieuw met de fractievoorzitters en de wethouders overleggen over een nieuwe openstelling van de burgemeestersvacature in Kapelle.

