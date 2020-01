Roller Derby; lekker beuken op vier wielen

Opvallend was de enige man in het gezelschap die zich erg op zijn gemak voelde tussen de dames. "Ik denk dat dit wel een blijvertje is en vind het wel prima met de dames", zegt Jan-Bart van Boheemen uit Goes. Ook Eefje Boot uit Middelburg is enthousiast: "Ik merk dat ik op vier wielen staan erg leuk vind", zegt ze. Maar voordat ze aan de wedstrijd mogen meedoen moeten ze eerst de basistechniek onder de knie krijgen. "Dat vind ik wel jammer want als ik de dames zo bezig zie dan begint het al een beetje te kriebelen", aldus Van Boheemen.

Roller Derby in het kort Het spel wordt gespeeld met twee teams bestaande uit veertien spelers waarvan er vijf in het ovaalvormige veld staan. De bedoeling van het spel is dat de speler van het ene team de speler van het andere team inhaalt, maar de spelers mogen die van de tegenstander daarbij hinderen. Vier verdedigers uit het team vormen een blokkade waar de aanvaller zich dan doorheen moet beuken. Hoe meer mensen de aanvaller inhaalt hoe meer punten die scoort. De wedstrijd duurt 60 minuten en bestaat uit twee periodes van 30 minuten. Die worden weer onderverdeeld in rondes van 2 minuten waarbij de punten kunnen worden gescoord. Het team dat op het einde van de wedstrijd de meeste punten op de teller heeft staan, wint.

Onze verslaggever deed ook een rondje mee

Nieuwe ruimte

De dames van het team Black Sheep Honey Rollers zijn niet alleen op zoek naar nieuwe leden, maar kampen ook met een ander probleem. "Deze sporthal is vrij oud en gaat uiteindelijk afgebroken worden dus we zijn op zoek naar een nieuwe trainingsruimte", vertelt teamlid Veer Patist. De zoektocht blijkt nog niet zo gemakkelijk te zijn. "Veel sporthallen worden al gebruikt door andere sportclubs. Daarnaast moet het een goede vloer hebben waar we met onze rolschaatsen op kunnen rollen. Als iemand iets weet dan horen we het graag", aldus Patist.

Lees ook: