Goedemorgen! Beloning voor gouden tip, waarnemer Kapelle en Holocaustmonument

Tekening van de dode vrouw Westdorpe (foto: Politie)

Kapelle heeft voorlopig geen permanente burgemeester. De 63-jarige Fons Naterop gaat het komende jaar als waarnemer aan de slag in de gemeente waar al jaren pogingen worden gedaan om een burgemeester te vinden.

Fons Naterop wordt waarnemer in Kapelle (foto: Wikipedia)

Fons Naterop heeft gisteravond kennismakingsgesprekken gevoerd met de fractievoorzitters en de wethouders van Kapelle. Frans Naterop was van december 2018 tot december 2019 waarnemend burgemeester in de gemeente Boxtel. Daarvoor was hij tien jaar burgemeester in de gemeente Aalburg. Tussen 1989 en 2008 was hij gemeentesecretaris in de gemeenten Lith, Geldermalsen en Halderberge.

Herdenkingen

Er wordt deze week veel bericht over de herdenkingen van de bevrijding van concentratiekamp Auschwitz, 75 jaar geleden. Ook over het tijdelijke tijdelijke Holocaustmonument 'Levenslicht' van Studio Roosegaarde. Het monument, dat bestaat uit 104.000 lichtgevende stenen, staat voor het overlijden van de Joodse, Roma en Sintislachtoffers van de Holocaust.

Holocaust monument Goes (foto: Omroep Zeeland)

In Zeeland hebben Veere, Vlissingen, Middelburg, Terneuzen en Goes een stuk van het monument gekregen. In die laatste gemeente werd het monument gisteren onthuld. Het is te bezichtigen in het stadskantoor.

Zeeland wil alleen meedenken over een marinierskazerne in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Ook de marinierskazerne beheerst het nieuws: Zeeland wil niet meedenken over een afstel van de verhuizing. Dat zei de Zeeuwse gedeputeerde Dick van der Velde na afloop van het wekelijke overleg van Gedeputeerde Staten van Zeeland.

Nog zo'n dossier dat blijft doorsudderen, maar binnenkort een hoogtepunt bereikt: de Brexit. Met nog twee dagen te gaan tot de Brexit is Zeeland lid geworden van het Straight Committee, een bundeling van regio's rond de zuidelijke kustwateren van Groot-Brittanië. De regio's willen zo de negatieve gevolgen van de Brexit beperken en het vervoer van goederen en mensen na vrijdag zo makkelijk mogelijk laten verlopen.

Regenbuien en veel wind en af en toe de zon in de buurt van Waarde (foto: Ria Overbeeke, Waarde)

Het weer

Het is vandaag een dag met wisselende bewolking met vooral aan zee regelmatig wat zon, en verspreid een enkele regenbui. Maar de meeste tijd is het droog. De maximumtemperatuur is 7 à 8 graden, bij een matige tot krachtige wind uit west tot zuidwest.