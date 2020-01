Hier zijn de meeste nieuwe huizen gebouwd

Groei woningvoorraad blijft achter (foto: OZ)

Hekkensluiter in Zeeland is Borsele met slechts 42 nieuwe woningen in 2019. Maar Vlissingen, waar in 2019 weliswaar 73 huizen zijn gebouwd, is verhoudingsgewijs toch de kleinste bouwer van de provincie, met een groei van slechts 0,3 procent ten opzichte van 2018.

Kaart

De Goese woningvoorraad groeide met 1,6 procent, die in het veel kleinere Reimerswaal met 2 procent. Ga met de muis over onderstaande kaart voor de cijfers per gemeente.

De groei van de woningvoorraad in Zeeland blijft achter bij die van de rest van Nederland. Een opvallend verschil is dat in Nederland grote steden als Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht als een magneet nieuwe inwoners aantrekken en ook veel nieuwe woningen bouwen. Amsterdam alleen al ruim 5000 in één jaar tijd. De drie grotere steden van Zeeland scoren juist laag in vergelijking met de omringende gemeenten.