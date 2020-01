Inwoners starten petitie tegen verkoop Westkapelle Herrijst

Westkapelle Herrijst (foto: Google Maps)

"Een ondernemer gaat een betaalde bruiloft niet weigeren omdat de toneelvereniging moet oefenen", vat René van Gellekom de angst van de inwoners samen. "Die moet ook geld verdienen." Behalve de toneelvereniging maken ook een koor, een muziekvereniging, de biljartclub, een teken- en schilderclub, de dorpsraad, stichting Cultuurbehoud Westkapelle en Vrouwen van Nu gebruik van het dorpshuis.

Volgens Van Gellekom waren er ideeën om verenigingen een plaatsje in het nieuwe multifunctionele centrum te geven. "We zijn in 2016 door de gemeente gevraagd om daarover mee te denken." Maar dat mfc komt er niet. Het dorp krijgt in plaats daarvan een sportaccommodatie met daarbij ruimte om een nieuw schoolgebouw neer te zetten, waar de twee scholen samen in kunnen.

Symbool voor verbinding

De verenigingen kunnen gebruik blijven maken van Westkapelle Herrijst, een paar dagdelen per week. Van Gellekom is niet alleen bang voor de verenigingen, maar maakt zich ook zorgen over waar het gebouw symbool voor staat: "Verbinding voor de samenleving van Westkapelle." Het gebouw kon na de Tweede Wereldoorlog gebouwd worden door een geldinzameling van de inwoners.

Volgens Van Gellekom is die verbinding nog steeds belangrijk: "Er moet ruimte blijven voor het verenigingsleven. Dat bindt ons in Westkapelle." Woensdagochtend stond de teller van de petitie op 422.