Souburger in Wuhan: 'Hopen dat de Chinese regering moeder en kind niet zal scheiden'

Henry Blok en gezin in Wuhan (foto: Henry Blok)

Henry, zijn vrouw Sisi en hun zoontje Quintius zitten al sinds vrijdag binnen in een appartement in de binnenstad. Gisteravond heeft Blok contact gehad met de Nederlandse ambassade in Beijing. "Ze zijn bezig om een eventuele evacuatie op touw te zetten", zegt hij. Voor hem is het vooral spannend of zijn vrouw, als Chinese staatsburger, mee kan. "Die mogen van de regering niet mee met de evacuatie."

"Onze hoop is gericht op Quintius," zegt hij, "hopende dat de regering van China geen moeder en kind zal scheiden." Het gezin is sinds december in Wuhan. In eerste instantie dacht Blok dat het wel mee zou vallen met het virus en was hij van plan tot eind februari bij zijn schoonouders te blijven. Nu het aantal slachtoffers blijft toenemen, het aantal doden door de uitbraak van het coronavirus is inmiddels gestegen tot ruim boven de honderd, is hij daar op teruggekomen.

