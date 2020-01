'Twee miljard compensatie als kazerne niet doorgaat'

Ton Veraart van de D66-fractie in Provinciale Staten van Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

De rekensom van de D66-voorman in Provinciale Staten van Zeeland is eenvoudig. De provincie hanteert het bedrag van 28 miljoen euro, dat de mariniers ieder jaar voor de provincie zouden opleveren, als ze hier met hun gezinnen komen wonen en werken. Veraart rekent dat de marinierskazerne zeker veertig tot vijftig jaar open moet blijven. Opgeteld met inflatie en de investeringen die Zeeland al deed in het terrein waar de kazerne moet komen, komt Veraart aan twee miljard euro.

In Provinciale Staten van Zeeland is D66 maar een kleine fractie, maar D66 is sinds een aantal jaar ook een regeringspartij waardoor de invloed van de partij is toegenomen. Veraart heeft over zijn claim van twee miljard ook al contact gehad met zijn Haagse partijgenoten. Hij heeft contact met Salima Belhaj van zijn partij die defensiewoordvoerder is voor D66 en dus de marinierskazerne in haar portefeuille heeft.

Geen hoongelach

Ook sprak Veraart over de schadevergoeding met het Middelburgse D66-Kamerlid Rutger Schonis, die niet schrok van het bedrag van twee miljard. "Rutger staat niet raar te kijken als ik dit zeg." Het bedrag van twee miljard euro is niet ontvangen met hoongelach binnen de Haagse fractie van D66. "We zijn vaak wel vrolijk bij D66, maar dat is geen hoongelach."

Sigaar uit eigen doos

Veraart is bang dat Den Haag - als het toch aankomt op compensatie voor de marinierskazerne - Zeeland straks projecten toeschuift, die toch al in de pijplijn zaten. Een sigaar uit eigen doos, noemt Veraart het. "Een goede spoorverbinding tussen Gent en Terneuzen, die moesten we tóch al hebben. Die gaan we niet hierin meetellen."

Ook de kerncentrale zou zo'n voorbeeld zijn. Los van de marinierskazerne zal het Rijk de kerncentrale uiteindelijk een keer van Zeeland moeten overnemen, stelt Veraart. "Dus ook dat is geen compensatie."