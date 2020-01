Waarnemend burgemeester Kapelle in verleden bedreigd

Burgemeester Fons Naterop in zijn tijd als burgemeester van de gemeente Aalburg. (foto: ANP)

Begin 2014 werd de bedreiging geuit in een brief, die op het gemeentehuis en bij Omroep Brabant werd bezorgd. Een 50-jarige vrouw werd later voor de bedreiging veroordeeld. Zij schreef volgens Omroep Brabant een warrig geformuleerde brief waarin melding werd gemaakt van een netwerk van kindermisbruik.

De tweede keer kwam de dreigbrief uit Veen. Aanleiding was volgens de schrijvers van de brief het optreden van de politie en burgemeester Naterop tijdens de jaarwisseling van 2013 op 2014. Die nacht werden in Veen 97 mensen opgepakt nadat een autowrak in brand was gestoken en de politie was bekogeld met lege flessen en zwaar vuurwerk. Slechts drie van hen werden uiteindelijk vervolgd. In de brief stond dat er 'hard gestookt zal worden in Veen' en 'dat Oud en Nieuw voor hem nooit meer rustig zal zijn'.

Eind 2014 werd Naterop opnieuw bedreigd. Destijds kwam bij de gemeente een brief binnen waarin stond dat 'Naterop de volgende is'. Concreet was de brief niet. Er stond vermeld dat Naterop een borreltje minder moest drinken, excuses had moeten maken voor een 'volslagen onterechte, belachelijke, peperdure actie' en zich achter het OM verstopt.

Naterop liet na die bedreigingen aan Omroep Brabant weten zich geen zorgen te maken.In 2015 en 2016 was het opnieuw raak. De briefschrijver(s) dreigde(n) dat het gemeentehuis van Aalburg zou afbranden als er nog meer vluchtelingen naar de gemeente en specifiek het dorp Veen zouden komen.

