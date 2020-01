Hoge pumps, jasje over de schouder en showen maar: het Leger des Heils houdt een échte modeshow

"De modeshow in het kerkgebouw aan de Dijkstraat is een open huis voor heel Terneuzen", weet Regina Timmer, één van de bezoekers. De kerkzaal van het gebouw is gevuld met tientallen bezoekers. "Ze zijn hier gastvrij, ik kan hier een lekker koppie koffie drinken én kleding kopen voor een euro." De vrijwilligers van het Leger des Heils willen met de modeshow het kerkgenootschap toegankelijker maken voor buurtbewoners.

Modellen van het Leger des Heils op de eerste rij van de modeshow. (foto: Omroep Zeeland)

"Het is groot feest vandaag en we willen dat iedereen dat met ons mee kan vieren, ook mensen die normaal gesproken niet bij het Leger des Heils komen", vertelt organisator Ada Worseling. De kerkgemeenschap viert vandaag dat ze vijftien jaar in het gebouw aan de Dijkstraat zit.

"Zo'n dag is een mooie reden voor een feestje en dus een modeshow", zegt Worseling enthousiast. "Met de modeshow kunnen we ook nog een beetje reclame maken voor onze kledingwinkel. De opbrengst van vandaag én van de kledingwinkel gaat naar goede doelen."