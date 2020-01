Niet staken, maar handtekeningen inzamelen om leraren te steunen

Wat er moet gebeuren om de leraren tevreden te maken weten ze wel in groep 7-8. "Ze moeten meer geld geven en meer boeken. En leraren ook", aldus Lasse Verstijnen. "Nu moeten leraren soms te veel werk doen, omdat ze in hun eentje zijn." In zijn eigen klas valt het nog wel mee, want naast de vandaag aanwezige juf Ans, is er nog een leraar.

Ook Casper Kraal heeft wel een idee om het lerarentekort op te lossen: "Er moeten gewoon meer mensen leraar worden!" En wat wil hij dan zelf worden? "Geen leraar."

Hand-tekening voor de minister (foto: Omroep Zeeland)

Morgen en vrijdag staakt de helft van de Zeeuwse basisscholen. Van De Magdalon doet maar één van de leraren mee, de rest wil de lessen liever laten doorgaan, zodat de kinderen niet de dupe worden van de stakingen. "Het is toetsweek", aldus directeur Ruud van Leerzen. "Maar natuurlijk vinden we wel dat er iets moet veranderen. Daarom vragen we ouders de petitie van Ouders van Nu te ondertekenen en sturen we de tekeningen op naar de onderwijsminister."

Het is twee voor twaalf"" directeur Ruud van Leerzen

De directeur hoopt de juiste snaar te raken bij de minister, want dat er iets moet veranderen, staat voor hem buiten kijf. "Het is twee voor twaalf. In de Randstad is het tekort al duidelijk merkbaar en het begint hier ook te komen. Met alleen geld los je dit niet op, je moet ook kijken naar nieuwe zij-instromers en naar het imago van het vak basisschool-leraar." Daarmee doelt hij op het feit dat er op dit moment vooral vrouwen op basisscholen werken, terwijl dat vroeger juist veel mannen waren.

In heel Zeeland worden morgen en vrijdag speciale acties gehouden. Bij het Maritiem MuZEEum in Vlissingen mogen kinderen tot en met zeventien jaar donderdag en vrijdag gratis naar binnen en bij Hockeyclub Walcheren wordt een clinic georganiseerd. Ook zijn er scholen die open blijven, maar waar in plaats van les, andere activiteiten zijn.

