Nieuwe tips na belofte 15.000 euro voor gouden tip onbekende vrouw Westdorpe

De vrouw is daarom in augustus vorig jaar in een naamloos graf in Terneuzen begraven. Bij dat graf werden vanmorgen nog verse bloemen gelegd.

De vrouw werd op 22 juni dood gevonden in een weiland aan de Sint Anthoniekade bij Westdorpe. Ze was doodgeschoten, had geen kleding of sieraden aan en geen tatoeages of andere herkenningspunten waarmee haar identiteit achterhaald kan worden. Ondanks zo'n 500 tips en - met die van gisteravond erbij - vier oproepen in het tv-programma Opsporing Verzocht is haar identiteit nog steeds niet bekend.

Bloemen bij graf naamloze vrouw (foto: Omroep Zeeland)

