TCR in financieel zwaar weer, onrust onder het personeel

TCR Group (foto: Omroep Zeeland)

Omroep Zeeland heeft een brief in bezit waarin de OR van het busvervoer stelt het te betreuren dat er onrust is "ontstaan over het uitblijven van een groot deel van de salarisbetalingen". Volgens de voorzitter van de ondernemingsraad van de afdeling bussen is er niets aan de hand.

Medewerkers van een uitzendbureau hebben van hun directie vernomen dat ze tot nader order niet voor TCR mogen werken omdat rekeningen onbetaald blijven.

Plaatsvervangend algemeen directeur John Hage was vanavond niet bereikbaar voor commentaar.

Ruim 1.300 werknemers

Bij TCR werken ruim 1300 mensen door heel Nederland. Het bedrijf is actief op veel verschillende onderdelen van transport. Van busvervoer tot reguliere taxi's. De hoofdvestiging staat in Middelburg.

TCR ontstond in 1997 in Renesse uit een fusie van vier vervoersbedrijven. In de jaren daarop breidde het bedrijf snel uit met openbaar vervoer en touringcars.