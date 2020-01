Kloetinge uitgeschakeld na ongelukkige nederlaag

Valentijn van Keulen (foto: Omroep Zeeland)

Kloetinge kwam al vroeg in de wedstrijd op voorsprong in deze groen-witte clash. Het was Valentijn van Keulen die de score opende voor de ploeg van Marcel Lourens. Het was in de 12e minuut de eerste grote kans voor Kloetinge die onstond na goed werk van Xander van der Poel, die de assist gaf op Van Keulen. Beide ploegen kregen kansen, maar het was David Vermeulen die uit een rommelige situatie voor de gelijkmaker zorgde. De 1-1 stand betekende ook gelijk de ruststand.

Vier minuten na het begin van de tweede helft raakte doelman Mitchell Braafhart geblesseerd bij het uittrappen van de bal. Hij ging op de grond zitten en kon niet meer verder. Hij moest zich laten vervangen door reserve-keeper Dylan de Kam. Beide teams kregen over en weer kansen, maar geen van de twee lukte het om op voorsprong te komen. Tot de 89e minuut toen Jorik Mijnhijmer de 2-1 scoorde voor de thuisploeg die daarmee zich plaatste voor de vijfde ronde van de districtsbeker.

Laatste Zeeuwse club

Met de uitschakeling van Kloetinge is er geen enkele Zeeuwse ploeg meer actief in de districtsbeker Zuid 1 dit seizoen. Kloetinge kan zich nu volledig richten op het kampioenschap in de eerste klasse C, waarin het komende zaterdag op bezoek gaat bij Oranje Wit in Dordrecht.

Scoreverloop

0-1 Van Keulen (12)

1-1 Vermeulen (42)

2-1 Mijnhijmer (89)

Opstelling Kloetinge

Mitchell Braafhart (Dylan de Kam/51), Klaas van Hecke, Jeroen de Jonge, Lionel Fitsch (Huib van Hecke/72),Marijn Wijkhuijs, Timo Jansen, Roy Mulder,Valentijn van Keulen, Ronaldo Meijer (Thijs van den Dries/46), Jeremy Hubregtse, Xander van der Poel