'Wie weet speelt hier vanavond wel de nieuwe Racoon'

(foto: Omroep Zeeland)

Volgens één van de organisatoren Zowie Zwier is de laagdrempeligheid het succes. "Al speel je drie akkoorden, dan helpen we je." Op het podium begeleiden ervaren artiesten de jonge garde waardoor ze leren om in een band te spelen. "Maar ze mogen fouten maken, sterker nog; ze moeten juist fouten maken. Want daar leer je van."

De Jampot Sessie maakt jongeren warm om in een band te spelen.

Casper (12) en Stein (13) zijn twee jonge artiesten die al een aantal maanden naar de sessies komen. "We spelen allebei al in een bandje, maar het is erg leuk om samen muziek te maken." Vaak kiezen ze van te voren wel een aantal nummers die ze willen spelen; "maar vaak is het lekker jammen."

De Jampot Sessies voor jonge muzikanten is een voortvloeing uit de Jam Sessies voor volwassenen in de Piek en worden iedere laatste woensdag van de maand gehouden. Dit concept bestaat al veel langer en is ook bij andere Zeeuwse podia een succes. Volgens Zwier is het ideaal om ervaring op te doen en misschien in een bandje te komen. "Wie weet stond de nieuwe Racoon of Bløf wel vanavond op het podium"