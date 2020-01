Stakingsdag nummer zeven: helft Zeeuwse basisscholen weer dicht

Helft Zeeuwse basisscholen vandaag dicht (foto: ANP)

Voor de kleine 200 Zeeuwse basisscholen zijn de stakingsdagen heel verschillend. Een deel van de scholen blijft beide dagen dicht, maar een deel kiest er ook voor om maar één dag de deuren te sluiten. Maar er zijn deze keer ook scholen die deels open blijven. Dat betekent dat bepaalde groepen wel les krijgen en andere weer niet. Voor sommige ouders betekent dat in de praktijk dat bijvoorbeeld één kind wel naar school moet en de andere niet.

Directeur Gerard Verkuil van de Prinses Beatrixschool in Goes heeft één zo'n groep. De leraar van groep 4 staakt en dat betekent dat hij de kinderen van die groep naar huis moet sturen deze twee dagen. "Dat kunnen we niet opvangen", zegt hij.

Activiteiten op andere scholen

Verder zijn er scholen die open blijven, maar waar de lessen plaatsmaken voor andere activiteiten. Van een dagje langs bij ouderen in een verzorgingshuis tot samen nadenken over het onderwijs van de toekomst. Een andere opmerkelijke oproep: op de Jan van Schengen in Heinkenszand is opgeroepen om kinderen in kleurrijke kleding naar school te sturen, terwijl de leraren sombere kleding dragen deze twee dagen.

Woensdag ook al acties

Gisteren voerden verschillende scholen ook al acties. Zo liet De Magdalon in Veere ouders een petitie ondertekenen en bij De Tweern in Goes droegen de onderwijzers leuzen uit toen ouders de kinderen van school kwamen halen.



De staking van vandaag en morgen is de zevende staking sinds 2017. De leraren staken voor een hoger loon en geld om onder meer de werkdruk en het personeelstekort op te lossen. Eind vorig jaar stelde het kabinet, voor de laatste staking in november, nog 460 miljoen extra beschikbaar. Dat is volgens de Algemene Onderwijsbond nog steeds niet genoeg.

