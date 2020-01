Kloosterboer bouwt aan containerterminal; 'Grootste investering ooit'

De gekoelde containers hebben stroom nodig zodat de koeling blijft werken en de producten erin op de juiste temperatuur blijven. De terminal krijgt vier elektrisch aangedreven kranen die de containers vanuit de terminal op de vrachtwagens plaatsen die om de container komen. Door die kranen zijn er minder tugmasters (speciale laadauto's op het terrein) nodig en dat scheelt volgens Kloosterboer 800.000 kilogram CO2-uitstoot.

Geen banenverlies

De mensen die op die laadauto's rijden raken niet hun baan kwijt. Met de automatisering verdwijnen volgens Kloosterboer geen arbeidsplaatsen. "We blijven doorgroeien en hebben mensen hard nodig. Wat je wel ziet is dat de aard van de werkzaamheden zal veranderen. Het kan zijn dat deze mensen straks op kantoor nodig zijn", zegt directeur Gerben Paauwe van Kloosterboer.

Zo komt de containerterminal er van Kloosterboer uit te zien (foto: Kloosterboer)

De terminal heeft onbemande gates, dat betekent dat er alleen nog personeel op afstand bij komt kijken. Wat wel nog handmatig gebeurt is het loskoppelen of aansluiten van de containers van de elektriciteit. "Het is technisch gezien nog niet mogelijk om dat automatisch te doen", zegt Paauwe.

De containers worden 24/7 op afstand gemonitord op werking en instellingen, zoals temperatuur. Om toegang te krijgen krijgen chauffeurs een speciale kaart waarmee ze zich registreren en identificeren.

Hoe werkt het precies? Vrachtwagenchauffeurs identificeren zich bij de gate met een speciale pas. De slagboom gaat open en de chauffeur rijdt het terrein van de containerterminal op. Langs de terminal zijn speciale lanen waar de chauffeur de vrachtwagen neer moeten zetten. Hij stapt uit en gaat op een veilig plek staan waar hij een knop ingedrukt moet houden. Met die knop gaat de kraan de container halen en laden op zijn vrachtwagen. Als dat is gebeurt kan hij de knop loslaten, instappen en het terrein verlaten.

De containerterminal moet in de toekomst nóg groter worden

Er is mogelijkheid om de terminal in de toekomst uit te breiden naar 1600 koelcontainers. Kloosterboer merkt dat vervoer per container toeneemt en de afgelopen jaren al sterk is gegroeid. Ze kunnen op eigen terrein nog iets uitbreiden, maar hopen in de toekomst de kade iets te kunnen verlengen, waardoor ze nog meer kunnen uitbreiden.

Kloosterboer haalde vijf jaar geleden bananenmerk Chiquita uit Antwerpen. De bananenkweker vervoert nu het merendeel van de bananen in containers, in plaats van in dozen op pallet. Een jaar geleden kwamen de eerste bananen in containers aan in Vlissingen. Mede door deze basis durfde Kloosterboer de investering aan. "Het is de grootste investering in onze geschiedenis. Je moet zo'n klant hebben om de stap te kunnen nemen. Verder hopen we natuurlijk dat het ook nieuwe klanten trekt", zegt Paauwe.