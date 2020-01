Vlissingen krijgt weer een dierenambulance

Geeuwende kat (foto: Marco Padmos)

Sinds september rijdt de dierenambulance van de Dierenbescherming niet meer in Vlissingen omdat de gemeente de subsidieaanvraag van de ambulance afwees. Dat kon de dierenvoedselbank niet over zich heen laten gaan. Zij hopen nu genoeg donateurs te werven om toch met een ambulance dieren in nood te kunnen helpen. "Daar zijn we achter de schermen al veel langer mee bezig, maar alles voor de dieren en de inwoners van Vlissingen", zegt Jolanda Lichtenberg van de dierenvoedselbank.

Verontwaardigde reacties

Op de website van de dierenvoedselbank kwamen de afgelopen maanden veel verontwaardigde reacties op het stoppen van de dierenambulance binnen. "Ze weten gewoon niet waar ze met de dieren naartoe moeten", legt Lichtenberg uit. "We hebben al vaak ingesprongen, dus toen dachten we 'dit kan gewoon niet. We moeten gewoon echt aan de slag om de dieren in Vlissingen te steunen'."

We hopen dat mensen, omdat ze allemaal zo verontwaardigd waren, nu ook echt hun steentje bij willen dragen om ons te gaan steunen." Jolanda Lichtenberg, Stichting Dierenvoedselbank Walcheren

De stichting krijgt krijgt nu in ieder geval een jaar een ambulance in bruikleen van Stichting Dierenlot. In dat jaar moet de dierenvoedselbank bewijzen dat er genoeg vraag is naar een dierenambulance in Vlissingen en dat zij genoeg geld op kunnen halen om de ambulance te laten rijden. "Daar hebben we echt de steun van de Vlissingers en Walchenaren voor nodig", voegt Lichtenberg toe. "We hopen dat mensen, omdat ze allemaal zo verontwaardigd waren, nu ook echt hun steentje bij willen dragen om ons te gaan steunen."

De dierenvoedselbank is druk bezig het financiële plaatje rond te krijgen om de dierenambulance te betalen en te bemannen. Als alles goed gaat, gaat de ambulance in april rijden.