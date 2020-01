Vlissingen krijgt het woord 'compensatie' niet over de lippen: 'Dit is een ranzig dossier'

Achter de schermen wordt al gesproken over twee miljard euro aan compensatie voor Zeeland als de marinierskazerne niet naar Vlissingen komt. Maar in Vlissingen houden ze halsstarrig vast aan de komst van de kazerne. Beloofd is beloofd is de mantra. Het woord compensatie komt daar niet over de lippen. "We gaan alleen in gesprek over realisatie van de kazerne."