Het winnende gedicht is 'Hier bij ons', van Eric van Laere uit Terneuzen

Eric van Laere was helemaal niet van plan een gedicht in te sturen voor de wedstrijd die Omroep Zeeland begin januari uitschreef. Na het lezen van de spelregels op onze website besloot hij toch mee te doen, omdat hij nog een gedicht had liggen wat volgens hem de lading wel dekte. Hij dacht er nooit meer iets van te horen en was dan ook volslagen verrast toen hij hoorde dat hij uit 150 inzendingen gekozen was als winnaar.

Uitzicht op het water

Van Laere woont in een appartement aan de Schelde in Terneuzen. Het uitzicht op het water en de steeds veranderende luchten inspireerden hem tot het schrijven van een gedicht over zijn liefde voor Zeeland.

Hier bij ons is er altijd de wind

die het water doet schuimen

en de hemel wil ruimen

totdat hij geen wolkje meer vindt Hier bij ons is de verte dichtbij

lijkt de afstand vergeten

wordt er niets afgemeten

hier bij ons is de ruimte nog vrij Hier bij ons let men niet op verstand

ieder kind van de polder

heeft de kop vol met kolder

hier bij ons leeft men net op de rand

Het gedicht Hier bij ons komt op de zijgevel van het Omroep Zeelandgebouw te staan.

