Cameratoezicht Goes met nog eens vier jaar verlengd

Bewakingscamera (foto: OZ)

"Op risico-uren, tijdens het uitgaan en bij evenementen, zie je sneller waar het mis dreigt te gaan en kunnen de politie en handhavers sneller ter plaatse zijn," zegt Mulder. Ook is volgens de evaluatie aangetoond dat door de aanwezigheid van camera's de bereidheid om aangifte te doen groter is.

Privacygevoelig

Goes kent cameratoezicht sinds 2001. Het is een vergaande maatregel die de privacy van mensen kan aantasten. Daarom wordt om de vier jaar bekeken of de maatregel zin heeft. De burgemeester heeft nu besloten het cameratoezicht met nog eens vier jaar te verlengen.

Burgemeester Margo Mulder over het cameratoezicht in de binnenstad van Goes.

Wel benadrukt ze dat camera's een sluitstuk zijn van een veel groter veiligheidsbeleid. "Het is een aanvullend middel om de veiligheid in de binnenstad te waarborgen. Veiligheid doe je samen met horeca, bewoners, handhaving en politie. Maar de camera's helpen daar wel enorm in mee."