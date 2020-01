Helft Zeeuwse scholen dicht, wat doen de kinderen dan?

De Prinses Beatrixschool in Goes is er zo eentje. Twee leerkrachten wilden staken en dat betekent dat twee groepen geen les krijgen. "De meerderheid was dit keer voor niet staken, daarom zijn we toch open gebleven", zegt directeur Gerard Verkuil. Voor moeder Deborah Schoute betekent dat ze vandaag haar dochter Evy een dag thuis heeft en morgen haar zoon Ezra. "Het is stiekem wel fijn een dagje quality time met één van de twee."

Groep 4 op Prinses Beatrixschool zit vandaag thuis, hun leraar staakt wél (foto: Omroep Zeeland)

Juf Katrien Nieuwburg geeft al 25 jaar les en heeft altijd gemotiveerd gestaakt, maar dit keer niet: "Ik vind het nu niet het juiste middel. Minister Slob heeft geld gegeven en ik denk niet dat er nog meer los komt."

Activiteiten voor stakende leerlingen

Ouder Deborah Schoute heeft speciaal vrij genomen voor de stakingsdagen. Toch blijft het altijd puzzelen voor ouders. "Ik steun de leraren, want ik wil ook dat het onderwijs goed is en blijft. Maar het is soms lastig."



De stakingsdagen leveren verschillende uitjes extra bezoekers op. "Morgen en overmorgen staken sommige scholen! Maar wij zijn er klaar voor, hoor", schreef Hof Poppendame bijvoorbeeld gisteren op Facebook. "Wat een feest! De leraren staken vandaag en morgen, maar bij ons kan je minstens net zoveel leren", schreef Het Arsenaal in Vlissingen op hun Facebookpagina. Speelboerderij het Klok'uus heeft een educatief spelprogramma bedacht voor tijdens de stakingsdagen. "Naast dat de kinderen lekker kunnen komen spelen hebben wij een biologieles, rekenspeurtocht en sportieve outdoorles bedacht."

Ook Hockeyclub Walcheren heeft ingespeeld op de stakingsdagen. Vandaag wordt de hele dag een hockeyclinic georganiseerd waarbij iedereen welkom is. "We gaan de hele dag met zo'n vijftig kinderen hockeyen en spelletjes doen", vertelt hockeytrainer Kjeld Crucq. "Voor de ouders is het fijn dat hun kinderen hier vandaag terecht kunnen, en de kinderen zijn lekker bezig met sport en spel. Dat is natuurlijk altijd goed!"

Ook de kinderen zijn blij dat ze niet de hele dag binnen hoeven te zitten nu ze niet op hun school terecht kunnen. "Lekker sporten vandaag", roept Giel, terwijl hij met zijn hockeystick achter de bal aan rent. "Ik ben blij dat de hockeyclub dit geregeld heeft en dat we kunnen hockeyen, maar ik vind het wel jammer dat ik mijn juf vandaag niet zie."