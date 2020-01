Elke dag bezig met de dood, terwijl je nog in de bloei van je leven bent

Michiel Adriaanse uit Oost-Souburg rolde op zijn twintigste de uitvaartbranche in. "Mijn moeder zit al achttien jaar in het vak. Ik riep altijd heel hard dat ik dat niet ging doen. Het leek me eng, vreemd en misschien ook wel een beetje vies. Maar ja, toen had ik een baan nodig en wist mijn moeder wel iets!"

Sluiten van mond en ogen

Als medewerker uitvaartzorg bij Monuta Adrienne Klein in Vlissingen is het verzorgen van overledenen één van de hoofdtaken van Michiel. "Het sluiten van de mond en ogen, zorgen dat het lichaam schoon is en soms het aanbrengen van make-up."

Michiel Adriaanse (23) rolde op zijn twintigste al de uitvaartwereld in (foto: Omroep Zeeland)

De iets oudere Guido Poesiat uit Vlissingen werkt bij dezelfde uitvaartondernemer als Michiel. Hij kwam via een omweg in de uitvaartzorg terecht. "Na mijn studie filosofie kreeg ik een kantoorbaan als tekstschrijver. Daar werd ik niet echt gelukkig van. Ik wilde iets doen waarbij mens en emotie centraal staan. Het werk als uitvaartverzorger past daar perfect bij. Ik begeleid nabestaanden vanaf het moment dat ik gebeld wordt tot aan de uitvaart."

Guido Poesiat (30) studeerde filosofie, maar koos voor een baan als uitvaartverzorger (foto: Omroep Zeeland)

Hoewel de twee jonge mannen helemaal hun plek gevonden hebben, merken ze wel dat ze soms worden geconfronteerd met wel heel erg veel verdriet. Michiel: "Als een jong iemand overlijdt is dat wel heftiger dan iemand die erg oud geworden is. Je beseft dat je het zelf had kunnen zijn of een maat."

Een lach en een traan

Guido beaamt dat. "Vooral bij een plotseling overlijden, kom je bij families thuis wiens leven op de kop staat, dat kan heel intens zijn." Toch wordt er ook een hoop gelachen. "Onderling met de collega's, maar ook met de families zelf. De week voorafgaand aan de uitvaart gaat vaak gepaard met een lach en een traan."

Verdachte overlijdens

Monuta in Vlissingen is ook de plek in Zeeland waar stoffelijke overschotten terecht komen waar de politie nog onderzoek naar moet doen vanwege verdachte omstandigheden rondom het overlijden. Michiel vindt het verzorgen van deze overledenen een uitdaging: "Deze mensen hebben vaak wat extra verzorging nodig, het kost meer werk om ze mooi te maken, heel dankbaar om te doen."