TCR Group betaalt op de valreep salarissen personeel

TCR Group (foto: Omroep Zeeland)

Marjan Broer van vakbond FNV taxi kreeg diverse meldingen van personeelsleden die ongerust waren: "We hebben het gecontroleerd en inmiddels heeft iedereen zijn loon gehad. Ik heb contact gehad met TCR en ze hadden legitieme redenen om later te zijn. Wat ons betreft is er geen reden tot paniek, maar we houden de situatie in de gaten."

Handen in het vuur

De ondernemingsraad van de divisie bus van TCR stuurde een brief naar het personeel waarin gesteld werd dat de OR het betreurde dat er onrust is 'ontstaan over het uitblijven van een groot deel van de salarisbetalingen.' De OR is inmiddels volledig gerust gesteld. Wim Schot, voorzitter van de ondernemingsraad afdeling bus: "De directie heeft ons verzekerd dat iedereen betaald is. Ik steek mijn hand er voor in het vuur dat dat de komende maanden ook gaat gebeuren." Een verklaring van de directie waarom de lonen deze maand later uitbetaald werden zegt Schot niet gehad te hebben.

Ruim 1.300 werknemers

Bij TCR werken ruim 1300 mensen door heel Nederland. Het bedrijf is actief op veel verschillende onderdelen van transport. Van busvervoer tot reguliere taxi's. De hoofdvestiging staat in Middelburg.

TCR ontstond in 1997 in Renesse uit een fusie van vier vervoersbedrijven. In de jaren daarop breidde het bedrijf snel uit met openbaar vervoer en touringcars.

