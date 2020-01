Bij GOES tegen Hoek gaat het vooral om wie de beste van Zeeland wordt

In hun dagelijkse werkomgeving blikken Kyle Doesburg (leraar economie/aanvaller Hoek) en Jelle Klap (pizzabezorger/verdediger GOES) terug op het duel dat in september in een 6-1 overwinning eindigde voor de Zeeuws-Vlamingen. Klap: "Wij kregen tijdens die wedstrijd al snel een rode kaart (verdediger Tawfik), maar hadden daarvoor echt goede mogelijkheden om op voorsprong te komen." Hoek liep met een man meer uit naar een grote overwinning.

"Ik denk dat wij nu kunnen gaan verrassen", zegt Klap. Doesburg is het daar uiteraard niet mee eens. "Uiteindelijk gaat het erom wat je op het veld laat zien", zegt de Hoek-aanvaller. "Ik denk dat wij meer in ons mars hebben." De stand in de Derde Divisie geeft Doesburg gelijk. Hoek staat vijfde en GOES is de nummer dertien. Toch is GOES bezig aan een goede fase. Van de laatste zes wedstrijden werd er maar één duel verloren.

Kyle Doesburg en Jelle Klap (foto: Orange Pictures)

Doesburg keerde in de winterstop terug naar Hoek nadat hij een half jaar speelde voor het Zuid-Hollandse SteDoCo. Namens die ploeg scoorde hij eerder dit seizoen al tegen GOES. Toen won Doesburg met 0-1 op sportpark 't Schenge. Voor de wedstrijd van morgen ziet hij ongeveer hetzelfde gebeuren. "Ik denk dat wij gaan winnen met 0-3. Als ploeg zijn wij verder dan GOES. Onze selectie weet meer wat er gevraagd wordt in een wedstrijd."

Maar ook Klap verwacht een overwinning, mede dankzij de revanchegevoelens die leven in de selectie van GOES. 'We willen niet weer verliezen en ik denk ook niet dat dat gaat gebeuren. Het wordt 2-1 voor ons.'