Vlissingen verbiedt recreatief gebruik lachgas

Lachgas (foto: ANP)

Volgens initiatiefnemer CDA is het ongezond en zijn er regelmatig lege patronen te vinden in de stad. Het voorstel werd, op GroenLinks na, door alle partijen gesteund.

In Reimerswaal al verboden

Vlissingen is niet de eerste Zeeuwse gemeente met een lachgasverbod. In Reimerswaal is het al opgenomen in de Algemene Politie Verordening. Ook in Terneuzen wordt er al geruime tijd gesproken over een verbod, in december schreven burgemeester en wethouders dat als de landelijke politiek niet met een verbod komt, ze het zelf gaan regelen.

Of er een landelijk verbod komt, is nog niet zeker. Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) wil het middel op de zwarte lijst van softdrugs van de Opiumwet zetten. Regeringspartijen VVD en D66 zien echter niks in dit kabinetsplan en willen liever meer voorlichting en preventie. Om lachgas op te nemen op de lijst van softdrugs van de Opiumwet, heeft Blokhuis een Kamermeerderheid nodig.