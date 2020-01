Goedemorgen! De Brexit, totaalverbod vuurwerk in Vlissingen en voetbal

Geen vuurwerk meer in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Gisteravond stond er vooral veel op het programma van de Vlissingse gemeenteraad. Er werd een plaquette onthuld in het Stadhuis met daarop artikel 1 van de Grondwet, de raad stemde in met een verbod op recreatief gebruik van lachgas en een totaalverbod van vuurwerk.

Eindelijk: de Brexit

Maar we kijken vandaag vooral vooruit, want vannacht om 00.00 uur is het zover: het Verenigd Koninkrijk verlaat de Europese Unie. Dat betekent niet dat je na vandaag niets meer over de Brexit hoort, de onderhandelingen tussen de EU en het VK moeten nog beginnen. De komende tijd verandert er dan ook weinig, vanaf morgen geldt een overgangsfase tot en met 31 december waarin alle EU-regels en wetten voor het VK van kracht blijven.

In Zeeland bereiden bedrijven en overheid zich voor op de volgende fase. North Sea Port is in ieder geval al voorbereid op een zachte Brexit (afspraken met de EU) of een harde (no-deal Brexit) en heeft extra parkeerlocaties vrijgemaakt waar in totaal 800 vrachtwagens kunnen parkeren.

Voetbalfan? Vanavond een Zeeuwse derby (foto: Orange Pictures)

Voetbalfan? Dan moet je vanavond bij Omroep Zeeland zijn. Tussen 19.00 en 22.00 uur doen onze verslaggevers live verslag van de Zeeuwse Derby tussen GOES en Hoek op de radio. Op omroepzeelandsport.nl staat vanavond een liveblog en na afloop vind je er een ruime samenvatting en reacties van beide ploegen.

Zonsondergang vanaf de Oesterdam (foto: Niels)

Het weer

Vandaag veel bewolking met af en toe een opklaring, maar het blijft tot het einde van de middag droog. De westenwind is matig tot krachting en het is vandaag erg zacht voor de tijd van het jaar: het wordt een graad of 11.

Ook komend weekend is het erg zacht voor de tijd van het jaar, maar dan valt er wel af en toe wat regen.